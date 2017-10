Prefeitura entrega prêmios e realiza o terceiro sorteio do IPTU

A Prefeitura de Campo Grande realizou nesta terça-feira (24), o terceiro sorteio do programa IPTU Dá Prêmios, na Central de Atendimento ao Cidadão (CAT). Na ocasião, a contribuinte Ana Lúcia de Freitas Cardoso foi sorteada com um carro zero quilômetro. Além do automóvel, o prefeito Marquinhos Trad sorteou 5 notebooks, 5 TVs , 5 fornos micro-ondas e 5 aparelhos de ar-condicionado.

“Pagar o IPTU em dia garante mais investimentos para Campo Grande. Quem paga os tributos em dia, além de concorrer aos prêmios, ajuda nos investimentos da saúde, educação e outras melhorias para a Capital”, frisou o prefeito Marquinhos Trad.

O programa tem como objetivo a distribuição de prêmios aos contribuintes que estiverem em dia com o tributo municipal, mediante sorteios autorizados conforme disposto na Lei Federal n. 5.768/71, no Decreto Federal n. 70.951/72 e no Parágrafo único do art. 2º, da Lei n. 2.977, de 17 de agosto de 1993.

A moradora do bairro São Bento, Hilda Lima Violante, 81 anos, foi a ganhadora do automóvel O KM do segundo sorteio. Ao receber a ligação do prefeito Marquinhos Trad não acreditou que havia ganho o prêmio.

“Moro em Campo Grande há 32 anos. Todos os anos pago o IPTU em dia e deposito o cupom na urna. Estou satisfeita com o prêmio. Não sei o certo que vou fazer. Dar o prêmio para meu filho ou vender”, disse Hilda.

Participar

Pode participar do concurso IPTU dá Prêmios-2017 toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não de imóveis, portadora de cupom relacionado à inscrição imobiliária predial ou territorial que receber a conta do IPTU 2017 na cor azul, pagar à vista ou parcelado na data de seus vencimentos e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

Já se o contribuinte estiver com a conta do IPTU 2017 na cor amarela, deverá regularizar, até um dia útil antes da data da realização do sorteio, os débitos de qualquer natureza, inscritos ou não em Dívida Ativa. A partir daí, mediante apresentação de quitação ou parcelamento dos mesmos nos postos de atendimento da Prefeitura Municipal deverá preencher o cupom, depositando-o na urna própria.

Cupom

O cupom para sorteio poderá ser preenchido com o nome do proprietário ou de qualquer pessoa física ou jurídica que ele desejar. O preenchimento deverá ser feito de forma legível, especificando o nome, CPF/CNPJ, RG, o endereço, o bairro e o telefone do participante.

Após ser preenchido com os dados, o cupom deverá ser depositado em uma das urnas instaladas no Paço Municipal e Central de Atendimento ao Cidadão (CAC). Não terá validade o cupom que apresentar rasuras, adulterações ou emendas que impossibilitem a identificação de sua autenticidade.

Confira a relação dos contribuintes contemplados neste terceiro sorteio:

Automóvel: Ana Lúcia de Freitas Cardoso

Notebook: Ricardo de Lima Costa, Leonidas Loreto, Francisco Alves dos Santos, Ademir Miranda.

TVs LCD: Isabel Jordão da Silva, Mario T. Moreta, João Trindade de Souza, Francisco Alexandre Silva, Sueli Fátima Mozam.

Micro-ondas: Maria Ribeiro Araujo, José Luiz Schiaivenato, Maria N. Silva Hayes, Yoshiro Miyshiro, Eugência Valdevina Ferreira.

Ar Condicionado: Otacílio Correa, Guilherme Ferreira, Maria Iracelma do Nascimento, Francisco Borges Neto, Mariza Soken.

Confira a relação dos contribuintes contemplados no segundo sorteio, que receberam os prêmios nesta terça-feira

Automóvel: Hilda Lima Violante

Notebook: Emídio Denardi, Maria Luiza Mariano, Rubens Mozart Carneiro Bucker, Márcio Antônio Simei, Alcides Trentin Junior

Micro-ondas: Ary Batista de Souza, Cleonice dos Reis Oliveira Ortiz, Onilia Macedo Sandim Santana, Francisco Humberto Farias de Oliveira, Arismar Antônio Derossi

TVs LCD: Reginaldo Garcia Pinheiro, Thais G.A.C. Braga, Carmélio do Espírito Santo, Nivaldo Viúro de Andrade, Lourdes Parron Molina

Ar condicionado: Antônia Viana de Lima, Luzia Satiko Yoshida Kanatsu, Antônio Elviro de Rezende, Ronaldo Cardoso Ferreira, Doralice Martins