Prefeitura entrega Núcleo Operacional Lagoa Itatiaia da Guarda Civil Municipal

A segurança pública tem sido uma das maiores reclamações das pessoas. Poder caminhar em segurança, fazer um exercício no parque sem se preocupar é o desejo da maioria das pessoas. Sabendo disso e em atendimento às reivindicações populares, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SESDE) e o Comando da Guarda Civil Municipal, inauguraram na tarde desta quinta-feira (4), o Núcleo Operacional Lagoa Itatiaia da GCM, subordinada a Base Bandeira.

Localizado na Rua Heitor Laburu, s/n, no Bairro Tiradentes, o núcleo operacional atenderá a segurança no entorno da Lagoa Itatiaia e aos bairros próximos.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a inauguração além de vir ao encontro do cumprimento de seu programa de governo, devolve a população a tranquilidade de viver a cidade. “Cada vez que nós cumprimos com nosso programa de governo eu tenho a certeza que traz a expectativa do cidadão e da cidade em políticos que cumprem o que promete. Em 2005 eu já tinha feito uma indicação para colocar segurança pública nesta região através de um líder comunitário que está ali vendendo algodão doce, o Zé Maria. Depois como deputado fiz várias e várias indicações para instalar este núcleo operacional. E hoje estamos aqui”, disse.

A base contará com dois guardas municipais por dia, que vão trabalhar em regime de revezamento, perfazendo oito guardas atuando. Haverá rondas em motocicletas que vão compreender as avenidas Três Barras, Eduardo Elias Zahan e Guaicurus, além de bairros adjacentes.

“A atuação não vai se restringir de maneira inerte. O guarda civil municipal de Campo Grande é eficaz e eficiente”, emendou Marquinhos Read.

Para o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, a retomada dos trabalhos na região só vem trazer mais benefícios para a população. “Essa reivindicação aqui dos moradores do entorno da Lagoa Itatiaia, Tiradentes e adjacências é antiga. Isso aqui a noite e fim de semana não tinha movimento e foi tomado por pequenos traficantes e usuários de drogas, com isso aumentou a violência. Com a retomada do controle do espaço físico pela Guarda Civil Municipal durante a semana e fins de semana acreditamos que a população será beneficiada com lazer e segurança”, afirmou.

Vice-presidente da Comissão Permanente da Segurança Pública da Câmara Municipal, o vereador André Salineiro, parabenizou a atuação da administração municipal e afirmou que a medida é mais que necessária. “O lançamento dessa base vai contribuir muito para a segurança da região, uma região delicada no quesito segurança publica. Eu sempre digo que o prefeito que quer melhorar a segurança pública tem uma excelente ferramenta na mão, que é a Guarda municipal. Ficar contando com o Governo do Estado não adianta. Então parabéns a atenção que vem sendo dada a Guarda Municipal pelo investimento e infraestrutura que precisam e acima de tudo na valorização dessas pessoas”, disse.

Lideranças comemoram

Para as lideranças a retomada dos trabalhos na base da Lagoa Itatiaia é motivo de comemoração. Presidente do Conjunto Residencial Itatiaia, São Bernardo e Jardim Vitória, Onofre Gomes Rocha, explicou que a volta da base é importantíssima para todos. “Acreditamos que com esta retomada vai diminuir a criminalidade aqui em volta da Lagoa Itatiaia. Quando a base estava fechada o número de crimes aumentou. Agora é segurança total com a Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Militar.

Já Grismarinho Pereira, que é membro do Conselho de Segurança da Região do Bandeira, disse que com a medida as pessoas voltarão a frequentar o local. “Para nós aqui da região é um prazer muito grande a gente ver essa reinauguração. A Lagoa Itatiaia é um local que muitas pessoas frequentam e quando estava desativada as pessoas deixaram de vir nesse espaço público. Eu creio que com esta volta as pessoas vão voltar a vir aqui. É motivo para se comemorar”, afirmou.

O presidente da Associação de Moradores Tiradentes 2, 3 e Novo Tiradentes, Marcelo Mariano, finalizou dizendo estar aliviado com a retomada dos trabalhos. “É importantíssima essa volta de atenção a um espaço tão importante como é a Lagoa Itatiaia. Infelizmente muitos crimes e infrações têm sido cometidos aqui nas redondezas, por falta de segurança. Como liderança comunitária encaminhei muitas solicitações pedindo providência e a volta desta base. É um alivio estarmos inaugurando este local e vemos nisso o início de um olhar mais carinhoso do poder público com a nossa região”, concluiu.

