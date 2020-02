Prefeitura entrega mais de 60 certificados e abre novos cursos no Aero Rancho

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho, entregou certificados de qualificação profissional em higiene e manipulação de alimentos para mais 64 moradores do Bairro Aero Rancho, na noite dessa quarta-feira (6). Em dois meses, 350 pessoas concluíram essas modalidades. Novidade para 2020, a Funsat abriu mais dois cursos na região, libras e oficinas de boneca de pano, que terão início na segunda-feira.

“Essa área está em grande expansão, só para vocês terem uma ideia, em todas as Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) é obrigatório ter uma pessoa que entenda de higiene e manipulação de alimentos no setor da cozinha, então, a nossa expectativa para que essas pessoas estejam no mercado de trabalho é muito grande”, disse o prefeito Marquinhos Trad.

O curso na área de higiene e manipulação aconteceu como um intensivão de três dias com carga horária de 10 horas, preparando os alunos diretamente para o mercado de trabalho. “É uma excelente oportunidade pra gente que está desempregado atualmente. O curso é relativamente rápido, muito explicativo, a gente ganha a apostila, eu gostei e recomendo muito. A expectativa agora é que eu consiga um emprego logo”, contou uma das alunas que recebeu o certificado, Wanessa Correa.

Além da entrega de certificados, a Fundação ainda abriu mais dois cursos para os moradores da região. O curso de Libras que ainda está com inscrições abertas até amanhã (7) e tem início na próxima segunda-feira (10) e o de oficina de bonecas de pano, com abertura também na segunda, mas inscrições já encerradas.

O curso de línguas tem em média 100 alunos, com aulas nas segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h, e duração de aproximadamente seis meses. É aberto para toda comunidade e surgiu para atender as pessoas com deficiência ao procurarem atendimento nas repartições públicas. Depois de fazer o curso de nível básico, o aluno pode fazer o intermediário e o avançado.

As inscrições podem ser feitas no mesmo local onde acontecem os cursos, na Associação de Capacitação de Economia Solidária do Povo (ACIESP), na Rua Inocêncio Moreira dos Santos, nº 45 – Aero Rancho.

Já o curso das bonecas tem duração de dois meses, com aulas nos mesmos dias, mas com horário das 13h30 às 16h30 e 20 alunos na classe. O objetivo é proporcionar aos participantes oportunidades de aprendizagem de técnicas artísticas para confecção e montagem de bonecas de panos e aprendizagem em costura manual, bem como em costura industrial, oportunizando a geração de renda através de suas vendas ou para uso pessoal como para decoração.

“Sabendo da importância da qualificação profissional, o prefeito determinou a Funsat que gerasse cursos em que a pessoa saísse efetivamente qualificada e a ideia é sair do centro e levar esses cursos para os bairros de Campo Grande, capacitando e qualificando os mais interessados”, concluiu o secretário adjunto da Fundação, Beto Avelar.