Prefeitura entrega equipamentos e garante mais qualidade nos trabalho do conselho do idoso

A Prefeitura de Campo Grande com a entrega de um veículo Air Cross, bebedouro, equipamentos de informática, na sexta-feira (13) reforçou a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) para o atendimento social dos idosos.

O prefeito Marquinhos Trad ressaltou a importância da parceria principalmente no que diz respeito à assistência Social e na ação dos funcionários da pasta.

“Nós temos uma equipe que recebe diretamente o apoio da vice-prefeita, Adriane Lopes, que tem desempenhado um excelente trabalho no setor social. Com certeza estes equipamentos vão auxiliar no trabalho da SAS” frisou.

O secretário Municipal de Assistência Social, José Mário destacou o momento impar pelo motivo de melhoras as condições de trabalho ao conselho da pessoa idosa. “Eles terão um apoio logístico nos encaminhamentos, nos atendimentos às denúncias, nas visitas às nossas instituições parceiras dentro de nossas unidades e na implementação das políticas e demandas mais especificas do conselho. Nós temos uma administração muito humana e que se preocupa com as pessoas idosas”, ponderou José Mário.

A vice-prefeita, Adriane Lopes agradeceu a presença dos funcionários e das autoridades presentes e destacou o empenho dos funcionários da SAS que tem feito a diferença nos trabalhos sociais. “Com estes equipamentos os funcionários poderão desempenhar melhor suas funções e é isso que nós damos mais qualidade nos trabalhos e assistência para a população que precisa de nosso apoio”, frisou Adriane.

A presidente do Conselho Municipal do Idoso, Rosângela Aparecida Cardoso disse que os equipamentos são de grande valia para o setor. “Com estes equipamentos vamos continuar bem nossos trabalhos principalmente as visitas regulares”.