Prefeitura entrega certificados para participantes de curso de capacitação

DSC_0160

Nesta segunda-feira (4), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, entregou certificados aos participantes do curso de formação continuada “Violência doméstica e familiar contra a mulher: Desafios para o enfrentamento na Casa da Mulher Brasileira”, direcionado aos servidores municipais que trabalham no local.

A subsecretária de Políticas para as Mulheres do Município de Campo Grande, Carla Stephanini, destaca que o curso foi direcionado aos servidores, que assumiram o concurso a partir do mês de agosto, na função de psicólogas, assistentes sociais, motoristas e administrativos e também para os servidores que já estavam lotados nos serviços dos outros setores da Casa da Mulher Brasileira, na função social do trabalho e Guarda Civil Municipal.

“A Casa da Mulher Brasileira conta com 232 servidores, desses 107 são da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Esses cursos não encerram hoje. Eles serão continuados para o bom atendimento das mulheres que procuram os serviços de atenção e proteção. Em nome do prefeito Marquinhos Trad agradeço aos servidores que participaram deste curso de formação”, completa Carla Stephanini.

A servidora Ana Paula da Silva falou em nome dos servidores que participaram das 60 horas aulas de formação. “A maioria não mediu esforços no curso, e sempre buscou a reflexão sobre as desigualdades de gênero e o enfrentamento à violência contra a mulher. Agradeço aos palestrantes que passaram três meses nos ensinando e preparando para receber as mulheres que necessitam dos serviços da Casa da Mulher Brasileira”, declarou.

Para a Professora Zaira de Andrade Lopes, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), os funcionários participantes do curso poderão construir uma nova história e melhorias nos serviços da Casa.

“A Casa é formada com servidores municipais concursados, e temos a certeza que não haverá desmanche da equipe. Fico muito feliz em estar aqui cumprindo esta etapa de formação de profissionais numa ação que vai transformar para melhor nossa sociedade”, opinou.

A coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, Tai Loshi, lembra que neste ano de janeiro a outubro foram realizados mais de 32 mil atendimentos na Casa. “São número pesados e fortes que foram atendidos com serviços de qualidade da recepção até o alojamento. Todos os funcionários da Casa foram fortes e cumpriram seus deveres”, comenta Tai.

A entrega de certificados contou com a presença da promotora de Justiça Luciana Rabelo; da juíza Jaqueline Machado; da capacitadora Cristiane Duarte e da vereadora Dharleng Campos.