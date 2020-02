Prefeitura entrega certificados no encerramento do curso de artesanato Peso de Porta

Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande encerrou mais um curso nesta quarta-feira (19). As beneficiadas são as alunas do CRAS Lili Fernandes da Cunha, do Jardim Moema. O artesanato produzido é um “peso de porta”, com a orientação da instrutora Silvia Semeão.

A superintendente de Proteção Social Básica da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Inês Mongenot destaca que a atividade tem todo apoio do prefeito Marquinhos Trad e da presidente do Comitê Gestor do FAC (Fundo de Apoio à comunidade), Tatiana Trad

“Não é apenas um curso, mas também a convivência de toda a comunidade durante a realização do curso. Com este trabalho as alunas aprendem os trabalhos artesanais e saem daqui com a energia renovada, sabendo que são pessoas mais importantes. Este é a nosso modelo de trabalho para fazer com que elas terminem o curso com a energia renovada e com oportunidade de trabalho”, frisou Inês.

De acordo com a gerente dos cursos das SAS, Adir Diniz, a Prefeitura de Campo Grande desenvolve 13 cursos com a finalidade de gerar renda à comunidade. “Nós já tivemos cursos de Patch Apliquê, Pano de Prato, Bordado em Chinelos e Peças Natalinas. Para se ter uma ideia, uma aluna que fez o curso de chinelo, no mês de dezembro conseguiu obter R$ 2 mil”, disse Adir.

A diretora do CRAS, Lindaura da Paz, também é muito conhecida como Lindaura do Rouxinois destaca o projeto de fortalecimento e vinculo que acontece às terças e quintas com as pessoas da terceira idade. “O CRAS é uma casa para elas. Elas fazem todas as atividades e também os cursos que são oferecidos pela Prefeitura de Campo Grande”, frisa Lindaura.

A aluna de Fátima reforça que o CRAS é um local de conviver e principalmente quando está fazendo os cursos que geram renda para toda a família. “Com um pedaço de pano e enchimentos nós fazemos o peso porta. Cada um diferente do outro pois o trabalho é manual”, informou.