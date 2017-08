Prefeitura entrega certificados de cursos para GCM e servidores da Saúde e lança Ouvidoria do Servidor

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, entregou na tarde desta sexta-feira (18) os certificados do curso de Acolhimento e Humanização a servidores da saúde e Guarda Municipal, devido à necessidade de um atendimento diferenciado na Rede de Atenção Básica e das unidades de atendimento 24h. Foram entregues certificados a 156 servidores da Saúde e 170 Guardas Municipais.

O curso aconteceu em maio deste ano e contou com a presença do médico sanitarista e professor da Unicamp, Fábio Luiz Alves, que falou com os enfermeiros e gerentes que atendem na Rede de Atenção Básica e nas unidades de atendimento 24h (UPAs e CRSs), sobre a importância do acolhimento adequado dos usuários nestes locais, além da qualificação de servidores da Guarda Municipal, que participaram do curso para auxiliar na integração das equipes de saúde das unidades, realizando o acolhimento nos serviços antes da recepção e durante a espera do paciente ao atendimento.

O secretário de Saúde, Marcelo Vilela, falou sobre a importância da qualificação dos servidores que ficam na linha de frente. “A primeira abordagem no posto é realizada pela Guarda Municipal, pela recepção, é feita pelo pessoal que fica na linha de frente, dando o primeiro passo para que o paciente se sinta acolhido. A importância do curso é mostrar que quando você está fragilizado, você precisa de atenção diferente e você não pode ignorar as queixas do paciente, é a porta de entrada do SUS”.

Janaína Paulino, 44 anos, gerente da UBS Estrela do Sul, destacou que a qualificação oferecida foi importante para o aprimoramento do atendimento nas unidades. “O curso foi importante conseguirmos entender algumas situações, essas que muitas vezes tínhamos dificuldade em adequar a nossa realidade, pois acolher o paciente é o mais importante; oferecer a atenção adequada, conseguir dar alguma resolutividade a eles”.

O Guarda Municipal, Weverton Barbosa, de 29 anos, destacou o aprendizado obtido por meio do curso de Humanização. “Para mim foi uma motivação, tendo em vista que muitas vezes não temos a oportunidade de fazer um curso como esse. Me sinto muito mais motivado para trabalhar com o público, demonstrando o respeito e a cordialidade para com os usuários”, enfatizou.

Ouvidoria do servidor

Durante o evento, Manoel Carlos Inocêncio Mendes, foi empossado pelo Prefeito como Chefe da Ouvidoria do Servidor Municipal.

Esse canal permite ao servidor relatar suas sugestões, reclamações, elogios, sugestões e denúncias, analisando, orientando e encaminhando às áreas responsáveis ou órgãos parceiros para tratamento ou apuração, permitindo, assim, a melhora no funcionalismo público municipal.

“A Ouvidoria do Servidor Municipal está de portas abertas para receber todos e juntos construirmos novos caminhos de relacionamento entre a administração pública e servidores”, disse Manoel.

