Prefeitura entrega academia ao ar livre no Jardim Campo Nobre

O prefeito Marquinhos Trad e o diretor da Fundação Municipal de Esporte, Rodrigo Terra, entregaram na manhã deste sábado (13) a academia ao ar livre do Jardim Campo Nobre. Ela é uma das 10 já compradas e que serão entregues pela Prefeitura ainda neste ano.

Durante a entrega o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância da atividade física e da preservação do aparelho, que traz um bem enorme a saúde de quem utiliza.

“Cuidem do espaço. Jovem, dê preferência aos idosos. Ajudem eles, orientem, junto com o professor. Cuidem do espaço. Não deixe ninguém estragar, porque é dinheiro de todos nós e se quebrar, terá que ser consertado com o nosso dinheiro também”, declarou o prefeito.A administração das academias é feita pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), tem instalado novos aparelhos em diversas praças de Campo Grande.

A academia tem alongador, esqui duplo, multi exercitador, pressão de pernas duplo, remada sentada, rotação diagonal, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada, surf duplo, além da placa orientativa.

Em 2018, foram reformadas 21 academias ao ar livre, que estão sob a gestão da Funesp. Os aparelhos ficam em praças e parques de Campo Grande e estão disponibilizados à população de todas as faixas etárias para a prática de exercícios físicos.