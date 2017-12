Prefeitura entrega 181 certificados dos cursos do Programa Qualifica Campo Grande

Ao entregar os certificados, em ato na sede da Funsat, o prefeito Marquinhos Trad destacou a força de vontade dos participantes - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Apenas neste ano de 2017, mais de 600 pessoas assistidas pela Fundação Social do Trabalho – Funsat participaram dos cursos de qualificação, executados com recursos próprios do município e contou com a participação das secretarias municipais e instituições parceiras. Nesta terça-feira (19), mais 181 alunos – beneficiários do Programa de Inclusão Profissional – Proinc, receberam os seus certificados do Programa Qualifica Campo Grande.

Desta vez no Arco Ocupacional Telemática, com o curso de Informática básica realizado na Funsat e em parceria com a SAS – 42 alunos; no Arco do Vestuário, com o curso de Costura, Reforma em Geral realizado em parcerias com o Instituto Mirim, Ampare, Cidade dos Meninos, Sedesc e SAS – 48 alunos e no Arco ocupacional Artesanato, com o curso de Fuxico, estão sendo certificados 91 alunos.

O Programa Qualifica Campo Grande da Funsat tem como princípio básico elevar a qualidade de vida dos munícipes da Capital, abrindo-lhes a oportunidade de geração de renda e inserção no mercado de trabalho, mediante o oferecimento de uma ocupação profissional.

Ao entregar os certificados, em ato na sede da Funsat, o prefeito Marquinhos Trad destacou a força de vontade dos participantes. “Vocês são guerreiros e vitoriosos por estarem aqui. O que o poder público pode fazer é oferecer condições para que vocês tenham qualificação para terem chances de competir no mercado de trabalho. A palavra de Deus diz que ‘os dias são maus, mais aqueles que tiverem bom ânimo vencerão até a morte’, e é esse ânimo e essa força de vontade que cada um demonstra ao estar aqui pegando o seu certificado, que dará força para continuarem no melhor caminho e obterem êxito em suas lutas”, ressaltou

.

Ao lembrar que nos anos anteriores, a prefeitura não oferecia qualificação para os integrantes do Proinc, o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Freitas Franco, destacou um novo momento para os trabalhadores de Campo Grande, através das iniciativas da atual gestão municipal.

“Hoje, a prefeitura assiste de maneira digna essas pessoas, oferecendo qualificação, que poderá abrir novas oportunidades para geração de renda dessas famílias, além de buscar vagas para esses trabalhadores, já que os contratos duram 24 meses. Esse é o compromisso do prefeito, que tem como bandeira resgatar a dignidade da população, principalmente a parcela mais vulnerável”, explicou Cleiton.

Ao lado da família, a aluna do curso de costura e reforma em geral, Eloa Franc da Silva, 40 anos, comemora a conclusão do curso e relata que sua vida já se transformou. “Por anos trabalhei como cabeleireira, mas a minha paixão sempre foi a costura, mas estava adormecida. Tive a iniciativa e fiz o curso. Antes mesmo de estar aqui hoje pegando meu certificado, já comecei a atender clientes em casa. Hoje tenho mais uma fonte de renda e tudo isso graças a essa oportunidade”, relatou.

Quem também está animada é a Marluce Alves da Silva, 48 anos, que fez o curso de Informática Básica. “Eu costuro em casa, mas sempre tive vontade de buscar algo maior. E sabemos que qualquer emprego que possamos buscar hoje vai exigir conhecimento em informática, sem falar que isso servirá para a minha vida também. Acredito que agora possam surgir trabalhos diferentes e, com isso, minha vida possa mudar”.