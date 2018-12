Prefeitura empossa membros do Conselho Municipal de Cultura e Turismo

400A8198 (Copy)

A vice-prefeita Adriane Lopes deu posse nesta quarta-feira (19) aos conselheiros reconduzidos, através do Decreto PE nº 3.203, ao Conselho Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande/MS (Comtur), criado pela Lei Municipal n. 3.074, de 12 de julho de 1994.

O Comtur é um órgão colegiado, consultivo e deliberativo para projetos e ações que envolvam uso dos recursos do Fundo Municipal para o Desenvolvimento da atividade turística de Campo Grande (FMDAT), e proponente, destinado ao desenvolvimento da atividade turística do município de Campo Grande.

Ao dar posse aos novos membros da entidade, para o exercício que corresponde a partir de dezembro de 2018 até dezembro de 2020, Adriane Lopes destacou o empenho da atual gestão municipal para fazer com que Campo Grande se consolide na rota do turismo.

“Campo Grande voltou a ter esperança nos últimos dois anos e, apesar de todas as dificuldades, as ações neste sentido começaram a acontecer, sendo o Plano Municipal de Turismo prova disso. O que antes era um sonho começou a acontecer, numa construção diária, feita de forma séria, que conseguiu colocar a nossa cidade em destaque. É uma união de esforços que tem permitido a divulgação de Campo Grande para o mundo”, disse a vice-prefeita.

Em nome dos conselheiros empossados hoje, o representante da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Marcelo Mesquita, que presidiu o Comtur na gestão anterior, ressaltou os avanços conquistados nos últimos anos em Campo Grande, na área do turismo.

“Foram dois anos de muita prosperidade na área do turismo e, fazendo um rápido balanço é possível afirmar que foi um período desafiador, com várias construções sendo, a mais importante, a criação do Plano Municipal do Turismo, que consiste em ações claras e metas bem esclarecidas. Houve bastante empenho de todos, tanto dos órgãos governamentais quando dos não governamentais”, ponderou Mesquita.

Ao reforçar a parceria da prefeitura com o setor do turismo local, a secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun, informou que, para o próximo ano será lançado um edital para que as entidades envolvidas no setor apresentem projetos de incentivo, de acordo com o Plano Municipal.

“Seremos a primeira cidade a abrir edital neste sentido, para a iniciativa privada. Isso demonstra o compromisso da administração municipal em envolver toda a sociedade nessa construção. Para os novos conselheiros, desejo muito sucesso nestes próximos dois anos, que certamente serão de muitas vitórias”, disse a titular da Sectur.

Sobre o Comtur – O Conselho Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande/MS é vinculado ao Órgão responsável pelo turismo no âmbito da Prefeitura Municipal de Campo Grande e, tecnicamente, à Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados da Secretaria Municipal de Governo (Segov).

O Conselho será vinculado ao órgão responsável pelo turismo no âmbito da prefeitura, composto por 30 (trinta) membros titulares e suplentes respectivamente, formado por representantes governamentais e não governamentais ligados ao turismo.