Prefeitura empossa membros da Comissão Municipal de Emprego e Renda

Para exercerem respectivamente as funções de conselheiros titulares e conselheiros suplentes, representantes de órgãos governamentais e entidades não-governamentais tomaram posse nesta quarta-feira (13) junto à Comissão Municipal de Emprego e Renda.

A vice-prefeita Adriane Lopes deu posse aos novos membros, que farão parte da comissão desempenhando suas funções a partir desta data até o dia 14 de dezembro de 2020.

A Comissão Municipal de Emprego e Renda do Município de Campo Grande-MS foi instituída pelo Decreto n. 7.505, de 20 de agosto de 1997 e reordenada pelo Decreto n. 8.828, de 11 de dezembro de 2003, como órgão colegiado de caráter permanente e de deliberação coletiva, tem por responsabilidade aprimorar o Sistema Público de Emprego e Renda do Município de Campo Grande.

Durante o ato nesta manhã, a vice-prefeita Adriane Lopes destacou a importância da Comissão. “A Comissão Municipal de Emprego e Renda é importante para mostrar a transparência e a participação de todos os segmentos junto à gestão Marquinhos Trad”, destacou.

Como representante da Fundação Social do Trabalho, o diretor-presidente do órgão, Cleiton Franco, ao tomar posse como conselheiro, disse que a Comissão vai garantir maior transparência. “O trabalho da comissão permitirá melhor transparência dos recursos públicos enviado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para a Funsat, e também mostrará os resultados dos compromissos firmados pelo prefeito Marquinhos Trad”, ressaltou.

Confira a lista dos membros da Comissão Municipal de Emprego e Renda – CMER:

Fundação Social do Trabalho de Campo Grande- FUNSAT

Titular: Cleiton Freitas Franco

Suplente: João Geraldo Pereira da Silva Filho

Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul- FUNTRAB

Titular: Márcia Campos

Suplente: Edson Bobadilha

Superintendência Regional no Mato Grosso do Sul- SRT/MS

Titular: Vladimir Benedito Struck

Suplente: Edimar Pereira Maciel