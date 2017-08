Prefeitura economiza e Sectur e Guarda Civil ganham novo prédio

As novas sedes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e da Superintendência do Comando da Guarda Civil Municipal serão inauguradas na tarde desta sexta-feira, dia 25 de agosto, às 17 horas. As duas unidades foram transferidas no mês de julho para o prédio que até então abrigava o Instituto Mirim de Campo Grande, na Rua Usi Tomi, nº 567, Carandá Bosque I.

Juntas, as duas pastas passam a gerar economia significativa para os cofres municipais, tendo em vista que a nova estrutura pertence à Prefeitura e deixam o aluguel. A Sectur, por exemplo, em seu antigo endereço na Rua Brasil, pagava mensalmente R$ 7,5 mil por mês para alugar o prédio.

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesde), por sua vez, desembolsava mensalmente cerca de R$ 21 mil para manter a Superintendência do Comando no Bairro Coronel Antonino.

Somando os servidores da Sectur e do Comando da Guarda o espaço no Carandá Bosque passa a abrigar 90 funcionários públicos, sendo 80 lotados na Sectur e 10 da Guarda Civil. O prédio, que era utilizado desde 2009 pelo Instituto Mirim no Bairro Carandá Bosque, possui 32 salas em amplo espaço, que conta também com um auditório.

“Além de deixarmos o aluguel, a secretaria passa a ter um espaço maior para atender artistas e toda a demanda que vem da Cultura e do Turismo”, destaca a secretária Nilde Brun, titular da Sectur.

Valério Azambuja, titular da Sesde, comenta que a transferência é relevante e entra no plano do prefeito Marquinhos Trad, de cortar despesas e equilibrar as contas do Município.

“No outro prédio enfrentávamos problemas na parte elétrica, além do alto valor do aluguel. Com a mudança nós temos mais espaço para a logística”,comenta.

Serviço:

Inauguração da nova sede Sectur e Superintendência do Comando da Guarda Civil Municipal

Local: Rua Usi Tomi, nº 567 – Carandá Bosque I

Horário: 17 horas

Veja Também

Comentários