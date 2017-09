Prefeitura e UEMS firmam parceria para capacitar servidores públicos

A Prefeitura de Campo Grande e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul assinaram na manhã desta quinta-feira (14) um Termo de Cooperação Mútua, que tem como objetivo o intercâmbio de cooperação técnico-cientifíco-cultural. Com isso, servidores municipais da Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor vão ser capacitados no recém aberto Curso de Tecnólogo para Operadores do Procon. Já a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo receberá suporte técnico-cientifico na elaboração e implementação do Plano de Turismo, bem como qualificação e preparação, por meio de cursos específicos, para os artistas e produtores de Campo Grande.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a parceria fortalece a educação. “Somente a educação pode resgatar os valores que vem se perdendo ao longo do tempo, este convênio entre a Prefeitura e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul vai fortalecer não apenas a graduação, mas a pós-graduação oportunizando 40 vagas aos funcionários públicos mostrando que a Educação faz a verdadeira mudança”, disse.

Além da parceria, na oportunidade foi lançado o processo seletivo para o ingresso nos cursos de bacharelado em Administração Pública, Licenciatura em Ciências Sociais, Licenciatura em Pedagogia, e Especialização Lato Sensu em Gestão Pública, na modalidade EAD, ofertados em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Com os novos cursos EAD, a UEMS torna-se presente em 25 municípios de Mato Grosso do Sul, Tornando-se a universidade com maior alcance no estado. Serão 850 novas vagas distribuídas nas cidades de Japorã, Aparecida do Taboado, Paranhos, Água Clara, Bela Vista, Camapuã, Japorã e Miranda.

O reitor da UEMS, professor doutor Fábio Edir dos Santos Costa, falou da alegria de poder levar a educação a mais pessoas. “Esse é um dia de muita alegria para nós, que chegamos a 25 municípios do Estado, contando os pólos EAD e as unidades da UEMS. Estamos trabalhando de mãos dados com o Governo do Estado e com o Governo Federal para a qualificação da nossa população visando o desenvolvimento de nosso estado”, disse.

Servidores qualificados

Para o subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor Valdir Custódio, a parceria vai além da qualificação dos servidores municipais. “Nós estamos de fato criando uma nova profissão. O primeiro passo foi a assinatura deste convênio, agora estamos formatando um Curso de Tecnólogo para Operadores do PROCON. Estamos realizando algo que é um desejo nacional e a gente está conseguindo fazer aqui no Mato Grosso do Sul”, disse.

O curso poderá ser feito por quem sair do ensino médio, ou com a realizção d emais um módulo, para quem tem Direito ser uma especialização. “Esse curso vai durar dois anos, e para quem tem formação jurídica, com um mádulo a mais, será uma especialização em Direito Consumerista”, explicou.

Já a secretária municipal de Cultura e Turismo Nilde Brum ressaltou a importância do apoio da UEMS. “Estamos atuando com a UEMS em duas frente, uma é com o Turismo, pois eles têm o curso de Turismo, que é muito forte e têm pessoas muito capacitadas, que estão nos ajudando tanto na elaboração como na implementação do Plano de Turismo. E outra é com o curso de Artes Cênicas, pois nos precisamos cada vez mais qualificar e preparar os artistas e produtores de Campo Grande”, disse.

A UEMS

A UEMS tem pólos em parceria com a Universidade Aberta do Brasil nas cidades de Água Clara, Bataguassu, Bela Vista, Camapuã, Miranda e São Gabriel do Oeste. Com os novos cursos, lançados nesta quinta-feira (14), as cidades de Japorã, Aparecida do Taboado e Paranhos também terão pólos EAD de UEMS.

Os cursos EAD da UEMS possuem 1828 alunos matriculados em cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e Bacharelado. O Edital de inscrições para os novos cursos estará disponível no portal da UEMS em breve.

