Prefeitura e Telecentro 2.0 abrem inscrições para cursos no período noturno

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para os cursos que compõe o Programa Telecentro 2.0. As aulas serão de segunda-feira a sexta-feira das 18h30 às 21h na sede da Subsecretaria.

O Programa Telecentro 2.0 já capacitou mais 1.300 jovens em apenas 2 anos, e para o Subsecretário Maicon Nogueira, a oportunidade de inscrições no período noturno, oferece ao jovem, que estuda e trabalha, a chance de uma melhor qualificação através de cursos técnicos. “Têm muitos jovens que estudam no período matutino, trabalham a tarde e precisam de qualificação profissional, com cursos oferecidos no período noturno, os jovens têm mais oportunidades para se capacitar para o mercado de trabalho”. Explica Maicon.

Para participar dos cursos oferecidos gratuitamente pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude basta ligar para 3314-3577 ou encaminhar-se a sede localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

Confira as datas e horários: