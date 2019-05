Prefeitura e Santa Casa fazem ação social no setor de oncologia e pediatria

WhatsApp Image 2019-05-09 at 15.26.14

Para levar carinho às mulheres que estão em tratamento de câncer, e àquelas que estão com os filhos internados no setor pediátrico, a Santa Casa de Campo Grande, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por intermédio do curso de cabeleireiro e barbeiro oferecido pela Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, promoveu nesta quarta (8) e quinta-feira (9) uma ação social de corte de cabelo, escova, maquiagem e esmaltação.

Cerca de 2 alunos do curso de cabeleireiro e barbeiro participaram da ação. O instrutor do curso, oferecido pela Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, Marcos Rogério, disse que era muito participar de ações como estas que levam alegria às pessoas.

“É um prazer estarmos presentes nesta ação, prestigiando esta grande festa. Nós viemos com a intenção de resgatar um pouco a autoestima dessas pessoas que tanto precisam. Obrigado a todos”, agradeceu.

Dona Neide, de 62 anos, que está passando pelo tratamento de câncer disse que o momento a fez sorrir.

“Hoje é dia de alegra. As meninas fazendo a unha, o cabelo. É muito bom. É muito bom isso. Anima a gente. Obrigada a todos vocês!”, disse.

A gerente do setor de eventos da Santa Casa, Cátia Almeida, explicou que o momento era de descontração. “Aproveito para desejar um feliz Dia das Mães com muito amor, carinho, alegria, pois mãe é tudo na vida da gente. Preparamos tudo isso com muito carinho para vocês. Espero que aproveitem”, disse.

Salgados, bolos, sucos e refrigerantes foram servidos aos presentes e para as mães foram distribuídas lembrancinhas pelo Dia.