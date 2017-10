Prefeitura e Ong estudam implantação de hospital de animais em Campo Grande

Acompanhados do vereador Francisco, membros da Ong Abrigo dos Bichos se reuniram com o prefeito Marquinhos Trad, em seu gabinete, para discutir o projeto de um complexo animal, visando à prevenção da saúde pública e tratamento de animais abandonados, entre outros serviços.

O projeto, que neste primeiro momento é chamado de ‘Shopping dos Bichos’ e Espaço São Francisco de Assis, poderá acontecer por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP) e o local abrigaria o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que hoje funciona em um espaço da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A presidente do Abrigo dos Bichos, Maria Lucia Metello, explica que esse foi o pontapé inicial para discutir a viabilidade do projeto. “Acredito que o projeto é de muita relevância para a sociedade e o prefeito compartilha do nosso pensamento. A intenção é reunir em um único local os serviços de um hospital veterinário público, do CCZ, ações de conscientização, universidades, castração e chipagem, enfim, uma gama de serviços que poderiam ser executados por meio de parcerias com a iniciativa privada”, justifica.

A criação do Shopping dos Bichos e do Espaço São Francisco de Assis é pensada de forma autossustentável, construído sob a bandeira da imersão no meio ambiente onde o principal cliente são os bichos e seus parceiros humanos, cortando os custos dos produtos e oferecendo serviços de qualidade que atendam a saúde pública, animal e humana.

