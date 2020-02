Prefeitura e Consórcio alteram linhas para diminuir espera e aumentar frequência de ônibus

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Consórcio Guaicurus, promoveu entre os meses de novembro e dezembro uma pesquisa de Origem e Destino com mais de 62 mil pessoas para otimizar o tempo de viagem dos passageiros e aumentar a frequência de ônibus.

As entrevistas consistiram na contagem de embarques e desembarques no interior de todos os terminais e ao longo dos itinerários das linhas troncais e alimentadoras. Realizou-se também pesquisa de origem e destino com os clientes embarcados e desembarcados utilizando-se de senhas para identificação da coordenada geográfica embarque/ desembarque definindo a origem e o destino, com aparelhos GPS.

Os bairros Paulo Coelho Machado, Los Angeles, Centro-Oeste, Marajoara, Vespasiano Martins, Canguru, Uirapuru e Bálsamo serão os primeiros a se beneficiar das melhorias que serão implementadas.

De acordo com o diretor presidente da Agência Municipal de Tranporte e Trânsito (Agetran), este trabalho permitiu aos técnicos obter um raio-x completo do Sistema Municipal de Transporte Coletivo (SMTC).

“Embasamos mudanças relevantes, que permitirão otimizar toda a infraestrutura existente, para garantir aos mais de 8 milhões de passageiros mensais transportados mais agilidade, conforto e economia de tempo entre as viagens”, frisa.

As mudanças, que começam agora no dia 6 de fevereiro, foram pensadas após o processamento de todos os dados, em softwares especializados, e o cruzamento com os dados da Pesquisa O/D anteriormente entregue pelo Consorcio Guaicurus à Prefeitura.

Na quinta-feira (6) estarão à disposição dos usuários as primeiras alterações, reduzindo tempo de espera, aumentando oferta de viagens, menor número de transbordo com ligações diretas bairro ao centro, principal desejo da grande maioria, conforme constatou a pesquisa.

ALTERAÇÕES