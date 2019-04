Prefeitura e cidade argentina celebram cooperação mútua para desenvolvimento da cultura e turismo

IMG_4442

Comitiva composta por autoridades e empresários da Argentina foi recebida nesta manhã, em Campo Grande, pela vice-prefeita Adriane Lopez e pelo secretário municipal de Governo e Relações Institucionais Antônio Cézar Lacerda. Além de uma visita de cortesia, o encontro serviu para celebrar a integração da capital sul-mato-grossense com a cidade de Villa Guillermina.

O documento prevê cooperação mútua para o desenvolvimento nas áreas do Turismo e Cultura. Para o secretário Antônio Lacerda, Campo Grande recebe muita influência de diversas culturas, principalmente, de países fronteiriços com o Brasil, como a Argentina.

“Somos uma capital que se traduz em diversos povos e culturas, pois aqui acolhemos colônias dos mais diversos países. Com a Argentina acontece a mesma coisa e, ainda tem o som do chamamé, que toca o coração de qualquer cidadão que aqui vive. Neste sentido, o nosso desejo enquanto administração pública da cidade, é que possamos nos aproximar cada vez mais para transformar essa história em algo que seja efetivamente produtivo para os dois povos”, ressalta o titular da Segov.

Em seu pronunciamento, o prefeito de Villa Guillermina, Roque Chavez agradeceu a receptividade da Prefeitura e dos campo-grandenses para com a tradição e cultura argentina. “É a nossa primeira vez em Campo Grande e estamos sendo muito bem recebidos por todos. Queremos avançar juntos e o nosso desejo é que a nossa integração não fiquei somente no chamamé, mas que, a partir dele possa despertar outros interesses em comum”.

O encontro desta manhã, que aconteceu no Paço Municipal, contou com a participação da secretária municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande Melissa Tamaciro, da secretária de Turismo de Corrientes Maria Lúcia Tabevi, do presidente do Convention & Visitors Bureau de Corrientes Cesar Zanone, do presidente do Instituto Cultural Chamamé Orivaldo Mengual e do Grupo Pajarito Silvestre, que na ocasião fez uma apresentação cultural.