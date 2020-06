Prefeitura e Associmec renovam acordo de cooperação para administração do Mercadão Municipal

Na manhã desta quinta-feira foi assinado nas dependências do Mercadão Municipal a renovação do Acordo de Cooperação entre o Município de Campo Grande e a Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Campo Grande (Associmec). O Acordo tem como objetivo a prestação dos serviços de administração do Mercado Municipal Antônio Valente pela Associmec.

Compreende neste acordo à Associmec, a prestação dos serviços de administração geral do local como limpeza, vigilância, manutenção e conservação do espaço correspondido ao Mercadão Municipal. Bem como, a realização, quando necessário, de obras ou benfeitorias.

O presente acordo vigorará pelo prazo de 60 meses competindo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) a fiscalização quanto ao cumprimento das regras estabelecidas entre as partes.