Prefeitura e Associação do Bairro Cristo Redentor promovem edição especial da ação “Mãe Cidadã”

direitosh2

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) e da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, realizou nesse sábado (11) uma ação em prol dos moradores do Bairro Cristo Redentor, em especial para as mães daquela comunidade. A ação, intitulada “Mãe Cidadã”, aconteceu na sede da Associação Comunitária Comunidade Cristo Redentor.

A iniciativa da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos é voltada para as mães da comunidade, que visa reconhecer as mulheres que são mães e trabalham para o desenvolvimento e bem estar do bairro onde moram, mulheres que atuam de forma efetiva para que haja benefícios aos moradores do local e dos bairros envoltos.

A coordenadora da comunidade, Silene da Silva, disse que a ação realizada pela prefeitura em parceria com a associação do bairro é um incentivo para as mulheres. “Aqui é um bairro com muitas famílias carentes, então é um papel da comunidade valorizar as mulheres”.

O Subsecretário Ademar Vieira Junior enfatizou que ações como essas reforçam o compromisso da gestão em estar junto do povo. “O projeto Mãe Cidadã leva a comunidade a participar e exercer a cidadania’’.

O evento contou com café da manhã para 250 mães, Dia da Beleza com 206 atendimentos (corte, maquiagem, manicure e pedicure), entrega de certificados para 55 mães que foram selecionadas pela comunidade como forma de reconhecimento, além de espaço do brincar para as crianças.

Mãe de três filhos, a aposentada Laura Rodrigues, de 61 anos, foi uma das mulheres que recebeu o certificado. Há 10 anos no bairro, ela recebeu a homenagem com muita alegria. “É bom que a gente tenha pelo menos uma lembrança; esse eu vou enquadrar e colocar na parede”, contou ela, animada.