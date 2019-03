Prefeitura do Rio recolhe 265 t de resíduos após passagem de blocos

A prefeitura do Rio de Janeiro já recolheu 265 toneladas de resíduos das ruas da cidade após a passagem dos blocos de embalo e empolgação. O recorde ficou com o Cordão da Bola Preta, que abriu o carnaval neste sábado (2). Foram recolhidas quase 35 toneladas de resíduos descartados nas ruas do centro da cidade.

Atendimentos

Após os desfiles das escolas de samba da Série A, na madrugada deste domingo (3) de Carnaval, e durante os dois dias de desfiles, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 408 atendimentos médicos nos sete postos montados na Marquês de Sapucaí. No Carnaval do ano passado, foram feitos 524 atendimentos médicos.

Os casos mais comuns atendidos nos postos são mal estar por causa do calor, picos de hipertensão, torções e intoxicação por álcool ou outras drogas. No segundo dia de desfiles, seis pessoas, com quadros mais graves, tiveram que ser transferidos para hospitais ou unidades de pronto atendimento da rede municipal.

Alimentos

A Vigilância Sanitária da prefeitura do Rio realizou no segundo dia de trabalho na Marquês de Sapucaí 72 inspeções e aplicou dez infrações, com o descarte de 17 quilos de alimentos impróprios ao consumo em dois camarotes. Um deles, no setor 7, foram inutilizados, sete quilos de salgadinhos e quatro quilos de bolo em temperatura ambiente fora das indicações dos fabricantes.

Técnicos do Laboratório Municipal de Saúde Pública (Lasp) coletaram 17 amostras em nove estabelecimentos do Sambódromo, como caipirinha e espetinho de carne, entre outros produtos servidos ao consumidor e levados para análise.