Prefeitura do Rio inicia demolição de prédio em condomínio na Muzema

A prefeitura do Rio iniciou hoje (30) a demolição de um prédio de oito andares no Condomínio Figueiras do Itanhangá, na Muzema, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. No local, em 12 de abril, dois prédios residenciais construídos irregularmente desabaram matando 24 pessoas.

Este é segundo prédio condenado pela Defesa Civil municipal que será demolido. Na semana passada, funcionários da Secretaria Municipal de Conservação, com auxílio de máquinas, demoliram em um só dia o prédio de três andares que ainda estava em construção. Estes dois edifícios eram vizinhos aos dois que desabaram no início do mês.

De acordo com a prefeitura do Rio, este prédio será demolido, inicialmente, de forma manual, por conta da altura, buscando assim afastar o risco de abalo estrutural em outras construções no entorno. A expectativa é de que os serviços sejam concluídos em 30 dias, envolvendo 60 trabalhadores de diversos órgãos municipais.

As investigações do desabamento dos prédios estão sendo conduzidas pela delegacia da Barra da Tijuca. Três suspeitos de envolvimento com a construção e venda dos apartamentos que caíram tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio ( ) e são considerados foragidos.

*Colaborou Cristiane Ribeiro, Repórter do Radiojornalismo