Prefeitura do Rio implode antigo prédio do IBGE que era ocupado por 210 famílias

A Prefeitura do Rio implodiu um antigo prédio do IBGE no início da manhã deste domingo, 13. O edifício de 13 andares na Mangueira, zona norte do Rio, era ocupado por 210 famílias e apresentava riscos estruturais. O local teve vigas e paredes retiradas pelos moradores e as ligações elétricas eram clandestinas. A água era coletada de canos da companhia estadual de abastecimento por meio de mangueiras, latas e baldes.

Por segurança, cerca de 2.200 moradores do entorno foram orientados a deixar suas casas. A implosão durou poucos segundos e gerou uma grande nuvem de poeira e fumaça. Funcionários da Comlurb fizeram a limpeza do local.

No lugar do prédio implodido será construído um edifício do programa Minha Casa, Minha Vida. De acordo com a Prefeitura, as famílias que ocupavam o prédio foram cadastradas e serão reassentadas no novo empreendimento. Enquanto o prédio não ficar pronto, elas receberão aluguel social, no valor de R$ 400.