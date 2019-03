Prefeitura do Rio apreende mais de 6 mil itens irregulares no carnaval

O trabalho de controle urbano e fiscalização implementado pela prefeitura do Rio neste período de Carnaval apreende até a manhã desta terça-feira (5) mais de 6.300 itens irregulares no entorno do Sambódromo e nas dezenas de blocos de ruas que desfilam pela cidade.

Segundo informações da própria prefeitura, neste período mais de 1.200 ambulantes foram vistoriados pelas ações da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU). O Procon Carioca notificou quatro camarotes e uma lanchonete na Sapucaí durante o desfile das escolas de samba do Grupo Especial, na noite de segunda e madrugada desta terça. Entre as infrações, foram detectados alimentos sem informação sobre data de validade e problemas como falta de sinalização de emergência.

As operações da CCU, ligada à Secretaria Municipal de Fazenda, acompanham as informações divulgadas, foco na desocupação do espaço público por ambulantes irregulares e no combate à comercialização de materiais de vidro.

Somente nos blocos Sargento Pimenta e Virtual, foram apreendidos 905 itens, como garrafas de vidro, botijões de gás, tupperwares e churrasqueiras. Os agentes recolheram 40 quilos de alimentos vendidos sem autorização, como camarão, salsichão, balas e doces diversos.

Nesta terça, os agentes de controle urbano e os fiscais de atividade econômica da Coordenadoria de Licenciamento de Fiscalização continuam a operação no entorno da Sapucaí e também realizam ação nos blocos da cidade.

Os produtos recolhidos nas operações são encaminhados para o depósito da prefeitura, onde podem ser recuperados mediante apresentação de nota fiscal.

Procon Carioca

O Procon Carioca, que realizou 157 fiscalizações nos quatro dias de desfile, desde a sexta-feira, notificou somente de segunda para terça, quatro camarotes e uma lanchonete na Marquês de Sapucaí. No camarote Bradesco, foram descartados cinco quilos de peixe impróprios para consumo, sem identificação das datas de manipulação e validade. No Camarote, não havia alvará para funcionar nem sinalização da saída de emergência.

Na lanchonete Bob's, mais de 40 cachorros-quentes sem informação quanto à data de fabricação e validade foram descartados. Foi constatada a falta de alvará e da exposição de preços dos produtos.

Houve notificações em diversos outros camarotes da passarela do samba por irregularidades desde a ausência de saídas de emergência a vetores de contaminação na área da cozinha, passando pela falta de sinalização dos extintores de incêndio.