Prefeitura divulga resultado de Processo Seletivo Simplificado para a SAS

?A ?Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias ?municipais ?de Gestão e de Assistência Social, publicou nesta sexta-feira (1º), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o resultado final da prova de títulos do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado, de profissionais de nível superior para desempenhar as funções específicas nos Serviços da Superintendência de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade junto à Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

De acordo com o edital fica estabelecido o prazo de 2 dias úteis para interposição de recursos a partir da data de publicação do presente Resultado Final , ou seja, nesta sexta-feira ( 1º) e na segunda-feira (4).?

Confira no Diogrande – http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

