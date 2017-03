Prefeitura divulga resultado de processo seletivo para contratar 190 merendeiras

A prefeitura de Campo Grande divulgou nesta sexta-feira (3), em edição do Diário Oficial (Diogrande), o resultado final do processo simplificado para seleção de merendeira. O certame foi aberto no início de fevereiro e previa a contratação de 190 profissionais, para exercerem carga horária de 40 horas semanais.

De acordo com a publicação, o resultado é referente à prova de títulos do processo simplificado. Os interessados passarão somente por avaliação de títulos, em que serão analisadas competências como cursos realizados na área de alimentação e culinária e comprovação de experiência profissional comprovada em atribuições na área de atuação.

São dois anexos, um com o resultado e o segundo com a relação de candidatos que não pontuaram no processo por não apresentarem títulos ou apresentarem em desconformidade com o exigido no edital de abertura.

