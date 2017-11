Prefeitura divulga atrações musicais para a Cidade do Natal no Diogrande desta segunda-feira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) publicou na edição desta segunda-feira, (27.11) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) a lista das atrações habilitadas nos editais da Cidade do Natal. As apresentações estão marcadas para começarem no dia 8 de dezembro nos altos da Avenida Afonso Pena.

Ao todo, a Sectur lançou três certames, sendo um de Atrações Artísticas (música acústica, teatro e dança), outro de Atrações Artísticas Musicais com banda e um Concurso Público para Escolas de Samba, este último não houve inscrições.

Grupos de dança e bandas

Juntando os três editais, 27 inscrições foram contempladas, entre elas do grupo de dança Dançurbana, Marina Peralta, Laço de Ouro, Juci Ibãnes, Jerry Spíndola, Guga Borba, Banda Haiwana, Grupo Sampri e outros.

Veja a lista completa dos projetos habilitados e não habilitados no Diogrande edição 5.069 de 27. 11.2017 – http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande