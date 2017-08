Prefeitura distribui cerca de 60 toneladas por mês de alimentos a famílias de baixa renda

Mais de 59 mil pessoas são beneficiadas mensalmente com alimentos fresquinhos, saídos diretamente da agricultura familiar. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia e da Conab entrega mensalmente a 130 entidades cerca de 60 toneladas de alimentos.

As hortaliças, legumes e frutas que chegam à Central de Processamento de Alimentos diretamente das hortas e assentamentos são separados, higienizados, armazenados e depois distribuídos às entidades beneficentes e CRAS.

Em visita à CPA, o prefeito de Campo Grande pontuou a importância do trabalho realizado pela prefeitura para movimentar esta rede. “É um apoio importante para as famílias mais necessitadas e também para o pessoal da agricultura familiar e pequenos produtores organizados em associações. Melhoramos as condições de trabalho, recuperamos a câmara fria e vamos continuar investindo no atendimento social”, afirmou.

Vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, lembrou que o trabalho é um compromisso da atual gestão. “Estamos cumprindo as nossas metas do Plano de Governo. Fizemos um compromisso de fornecer o melhor e estamos aqui averiguando. Tudo que foi acordado está acontecendo. Os alimentos que estão sendo entregues às entidades são de primeira. A população de Campo Grande merece e nós estamos aqui para servi-los”, salientou.

Já a primeira-dama, Tatiana Trad, salientou a qualidade dos alimentos. “Fiquei impressionada com o local, com a qualidade dos alimentos. Saber que a nossa população está sendo assistida com o melhor que nós podemos oferecer é um compromisso de gestão que esta sendo cumprido. E é mais que isso, é oferecer o melhor, aquilo que a gente quer pra si, oferecer para outras pessoas”, frisou.

Secretária municipal de assistência social, Maria Angélica Fontanari, falou sobre a importância da parceria para o fornecimento de alimentos aos usuários. “O CPA é de extrema importante porque é a partir daqui que são fornecidos todos os hortifrutis aos usuários de todos os CRAS, e de todas as unidades assistidas. São 42 unidades da SAS e 63 entidades da rede socioassistencial, como abrigos e residências inclusivas”, explicou.

Ela ainda lembrou, que há um projeto, no qual os usuários levam parte desses alimentos para as suas casas. Para receber tem que participar das atividades ofertadas pelos CRAS – ou seja – tem que ser usuário da rede assistencial.

Como funciona?

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, lembrou que tudo é possível graças a retomada dos trabalhos juntos aos agricultores familiares.

“A Sedesc apóia com informação e suporte de como deve ser feita a produção deste alimento. Também oferece maquinário para que os produtores possam utilizar em suas plantações. Em breve vamos ter um caminhão de logística para trazer este alimento dos assentamentos para a CPA. Esta uma medida necessária para que eles possam escoar melhor a sua produção”, apontou.

Coordenador do CPA, Delvani Balbueno, frisou a importância da parceria entre a Sedesc e a Conab e da qualificação da mão de obra. “A gente qualifica os colaboradores para que saibam como transportar a mercadoria de forma correta para manter a qualidade do alimento. Para ser entregue com qualidade. Consertamos uma câmara fria que estava há um ano e meia desativada e com isso estamos entregando alimentos cada vez com mais qualidade”, finalizou.

