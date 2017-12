Prefeitura desenvolve ações durante a 1ª Semana Municipal dos Direitos Humanos

O referido projeto tem por objetivo visitar as escolas municipais de Campo Grande no ano de 2018, levando palestras de orientação e sensibilização sobre temas relacionados aos Direitos Humanos. - Divulgação / Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) e da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos promovem, em alusão ao dia Internacional dos Direitos Humanos (celebrado em 10 de dezembro) e ao Dia Municipal dos Direitos Humanos, instituído pela lei Municipal nº 5.874, de 29 de setembro de 2017, a “1ª Semana Municipal dos Direitos Humanos de Campo Grande”.

Durante toda esta semana, de 11 a 18 de dezembro, estarão acontecendo diversas atividades como palestras, blitz, ação social, torneio de futebol, com a finalidade de promover a promoção e a garantia dos Direitos Humanos, compreendendo a atuação na promoção e na defesa da cidadania e fortalecimentos das políticas públicas aplicadas à população em maior vulnerabilidade social, inclusão social, integração dos povos, promoção da igualdade e no enfrentamento à discriminação, compreendendo também a atuação pela valorização de suas culturas e valores.

A programação da semana termina no dia 18 de dezembro, com a entrega do prêmio Municipal dos Direitos Humanos, que trata de um importante reconhecimento às pessoas, instituições ou empresas que empreenderam ações relevantes para a promoção e defesa dos direitos humanos em Campo Grande /MS.

Ações

Na última segunda-feira (11/12), a Escola Municipal Arlindo Lima recebeu a cerimônia de abertura oficial da 1º Semana dos Direitos Humanos, com a palestra “Superação, e respeito à pessoa com deficiência” e o lançamento do projeto “Direitos Humanos vai à Escola”. O referido projeto tem por objetivo visitar as escolas municipais de Campo Grande no ano de 2018, levando palestras de orientação e sensibilização sobre temas relacionados aos Direitos Humanos.

Para o subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Viera Junior, a 1ª Semana Municipal dos Direitos Humanos vem coroar um ano de muito trabalho. “Foi um ano muito intenso e de construção. Avançamos muito, principalmente na orientação e sensibilização sobre a verdadeira pauta de Direitos Humanos. Foram várias ações, campanhas e palestras nas mais variadas temáticas”, finalizou.