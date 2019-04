Prefeitura decreta ponto facultativo o expediente no dia 18 de abril

A Prefeitura Municipal de Campo Grande decretou ponto facultativo o expediente no dia 18 de abril de 2019, quinta-feira da próxima semana, que antecede o feriado da Sexta-feira da Semana Santa.

O Decreto foi publicado na edição desta terça-feira (10.04.2019), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Excetuam-se às regras do decreto os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que funcionam normalmente no feriado prolongado.

A Capital possui quatro CRS localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica. O serviço de limpeza da cidade e coleta de lixo domiciliar também serão mantidos neste período.