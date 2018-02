Prefeitura decreta luto oficial pela morte do ex-governador Wilson Barbosa Martins

Ex-governador de Mato Grosso do Sul, Wilson Barbosa Martins, que faleceu nesta terça-feira (13), aos 100 anos de idade, em sua casa no Centro de Campo Grande - Arquivo

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, decretou luto oficial pela morte do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Wilson Barbosa Martins, que faleceu nesta terça-feira (13), aos 100 anos de idade, em sua casa no Centro de Campo Grande.

Wilson Barbosa Martins, que nasceu em Campo Grande, no dia 21 de junho de 1917, também foi prefeito da Capital entre os anos de 1959 e 1963.

“Um grande homem fica para sempre

Foi com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento do ex-governador Wilson Barbosa Martins. Homem honrado, reto e preparado, esteve ao lado de meu pai, Nelson Trad, nas trincheiras contra a ditadura, lutando pelo restabelecimento do Estado Democrático em nosso País.

O Mato Grosso do Sul perde um Estadista. Mesmo assim, ficará para sempre em nossa memória seu legado e seus compromissos com a liberdade, com o desenvolvimento e com a justiça.

Nesse momento, invocando a força de Deus, uno-me aos sentimentos dos amigos e familiares nessa homenagem ao grande homem que nos deixa, embora saiba que em sua nova morada ele permanecerá eternamente em nossos corações."

Prefeito Marquinhos Trad