Prefeitura decreta luto oficial pela morte do ex-governador Pedro Pedrossian

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, decretou luto oficial pela morte do ex-governador Pedro Pedrossian, que faleceu na madrugada desta terça-feira (22), em sua residência, na Capital.

O luto ocorrerá nesta terça-feira, sem prejuízo aos serviços, mas com o cancelamento da programação em comemoração ao Aniversário de Campo Grande.

“Pedrossian foi guia, líder e mito. Mato Grosso do Sul será eternamente grato a esse homem que soube construir as bases de um Estado próspero, socialmente justo e economicamente forte. Obrigado dr. Pedro, que Deus o guarde nos braços da eternidade”, declarou o prefeito.

Pedrossian nasceu em Miranda no dia 13 de agosto de 1928. Formado em engenharia civil, foi governador do Mato Grosso (antes da divisão), Mato Grosso do Sul por dois mandatos, deixando como legado a construção de obras importantes, com destaque para Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Parque dos Poderes e Hospital Rosa Pedrossian.

