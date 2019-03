Prefeitura de Suzano decreta luto oficial de três dias

Por causa do ataque, a prefeitura de Suzano (SP) decretou luto oficial de três dias e disse que o atendimento aos familiares das vítimas e de alunos que estavam no local no momento dos disparos foi feito nesta quarta-feira, 13, e continuará nos próximos dias.

A administração municipal informou que mais de 150 profissionais da rede municipal e 80 voluntários atuaram no Centro de Acolhimento às Famílias montado na sede da Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, para oferecer assistência aos parentes dos estudantes.

"Quem procurava informações a respeito de familiares que estavam na escola no momento do atentado eram recepcionadas, acolhidas individualmente, comunicadas por representantes do governo do Estado e da prefeitura de Suzano se seus parentes estavam entre as vítimas e encaminhadas para assistentes sociais, psicólogos, médicos psiquiatras, enfermeiros e terapeutas ocupacionais. Até o final da tarde desta quarta-feira, cerca de 200 pessoas passaram pelo local."

Nos próximos dias, o serviço vai funcionar em uma das unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), na Rua Otávio Miguel da Silva, 187, no Parque Suzano. "Um dos objetivos, inclusive, é trabalhar psicologicamente o retorno dos alunos à rotina escolar em breve."

A prefeitura diz que haverá uma reunião nesta sexta-feira, 15, para definir ações para conscientizar os alunos sobre o combate à violência e ao assédio moral.

As aulas serão retomadas em todas as escolas do município na próxima segunda-feira, 18.

A gestão municipal repudiou a circulação de notícias falsas e o fato de a página oficial da prefeitura ter sido invadida. Também disse que, em meio à grave situação, um simulacro de explosivo foi plantado em uma escola municipal no bairro Jardim São Bernardino.