Prefeitura de SP mudará forma de envio de boletos do IPTU

A partir do próximo ano, os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deixarão de ser enviados mensalmente aos paulistanos. Serão, então, apenas dois envios: um no início do ano, com o lançamento do imposto e as primeiras parcelas, e um segundo, em data ainda a ser definida, com as parcelas restantes. As mudanças, de acordo com a Prefeitura, limitam golpes e reduzem custos em cerca de R$ 20 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.