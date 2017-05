Prefeitura de SP lança plano para arborizar cidade

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), lançou ontem o programa Cidade Verde, no Parque do Carmo, na zona leste da capital, que prevê o plantio de 600 mil mudas de árvores pela Prefeitura até o fim dessa gestão. Doria anunciou ainda que a rede de farmácias Ultrafarma vai doar mais 400 mil mudas para a população. Quem quiser receber, deve se cadastrar no site da empresa.

Durante o evento, Doria plantou uma muda no parque batizada por ele de Árvore do Bem. "É a árvore dos brasileiros que querem o bem, que querem o Brasil correto, o Brasil honesto, crescendo e em desenvolvimento". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

