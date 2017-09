Prefeitura de SP inaugura novo parquinho infantil no Largo da Batata

A Prefeitura Regional de Pinheiros inaugurou o novo parquinho infantil do Largo da Batata na manhã deste sábado, 16, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O lançamento ocorre um mês após três dos cinco brinquedos terem sido retirados, o que gerou críticas de parte dos usuários e de coletivos que atuam na região.

No local para um evento de escolas públicas convocado pela prefeitura regional, os pais ouvidos pela reportagem elogiaram os brinquedos e as árvores plantadas no espaço, que também ganhou aparelhos de ginástica e uma estação para carregamento de celulares.

"Antes não parecia um parquinho. Com certeza está melhor", comentou a babá Eliana Santos de Oliveira, de 38 anos, que estava no local com os filhos Artur, de 7 anos, e Sofia, de 2. O taxista Nilson Rodrigues, de 38 anos, pai de Carolina, de 6, também elogia o espaço, mas ressalta que deveria haver mais brinquedos no local.

Já a funcionária pública Cristiane Ilhesca, de 36 anos, mãe de Anita, de 7, disse que o parquinho está "muito interessante". "Vai ficar legal quando as árvores crescerem, porque aqui é um espaço muito aberto, daí bate muito sol", comenta.

O novo espaço infantil traz dois aparelhos novos para a área: um gira-gira e uma estação de atividades (com escorregador, balanço, sobe-sobe, casinha e passarela). Além deles, foram mantidos e repintados dois dos cinco brinquedos anteriores, que compunham um "espaço lúdico permanente" construído e doado pelo estúdio de design Erê Lab.

Por esse projeto e outros quatro implantados em São Paulo e no Rio, a empresa recebeu, em 2016, o prêmio "Mais Movimento!" do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo o prefeito regional de Pinheiros, Paulo Mathias, os dois brinquedos foram mantidos porque estavam em bom estado de conservação, diferentemente dos que foram retirados. "A gente quis preservar porque esses estavam em ordem. A gente só deu uma pintada neles, os outros estavam muito degradados", afirmou.

