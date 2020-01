Prefeitura de SP divulga roteiro de 865 blocos e cordões de carnaval

A prefeitura de São Paulo divulgou o roteiro dos 865 blocos e cordões que farão os 960 desfiles de Carnaval na capital paulista no período de 15 de fevereiro a 1º de março. Os itinerários dos blocos foram publicados no Diário Oficial da cidade no último sábado (11) e podem ser encontrados divididos por subprefeitura.

O carnaval de rua da capital paulista terá número recorde de blocos e cordões desfilando. A prefeitura recebeu a inscrição de 865 blocos e cordões, número 55,5% superior aos cadastrados no carnaval de 2019.

Segundo a prefeitura, a quantidade de blocos inscritos indica a possibilidade de o carnaval de rua de São Paulo se tornar, em 2020, o maior do país. De acordo com a administração municipal, os blocos inscritos são predominantemente tradicionais: de marchinhas, carimbó, forró, toadas, e rancho. Também haverá participação de grupos com estilos como soul music, eletrônico, sertanejo, hip hop e rock.