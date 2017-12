Prefeitura de SP anuncia vacina contra febre amarela na zona oeste

Na região, segundo balanço oficial, 1,1 milhão de vacinas foram aplicadas até 19 de dezembro, em 90 unidades básicas de saúde - Divulgação

A Prefeitura de São Paulo informou que foi criado mais um polo de vacinação contra a febre amarela na capital, desta vez na zona oeste da cidade. Desde terça-feira, 26, moradores de Raposo Tavares já podem tomar a vacina contra a doença nos postos AMA/UBS Integrada Jardim São Jorge, AMA/UBS Integrada Paulo VI e UBS Jardim Boa Vista.

O horário de atendimento é das 7h às 19h, de segunda a sábado, nos postos do Jardim São Jorge (Rua Ângelo Aparecido dos Santos Dias, 331) e Paulo VI (Avenida Vaticano 69 ) e de segunda a sexta no Jardim Boa Vista (Rua Candido Fontoura 620). A meta da secretaria é imunizar 70 mil moradores da região durante a ação preventiva.

O atendimento contra a febre amarela começou em 21 de outubro apenas na zona norte. Na região, segundo balanço oficial, 1,1 milhão de vacinas foram aplicadas até 19 de dezembro, em 90 unidades básicas de saúde.

Vacinas começaram a ser aplicadas pelos agentes também na zona sul, nos distritos de Jardim Ângela, Parelheiros, Marsilac e parte do Capão Redondo, com um total de 46,9 mil atendidos nesta região. Os postos da zona sul podem ser vistos no site da Prefeitura.