Prefeitura de Sonora abre processo seletivo para contratação de profissionais da área da educação

Inscrições já estão abertas - Divulgação

A prefeitura de Sonora torna público a abertura de inscrições para a realização de processo seletivo simplificado, em caráter temporário, para a contratação de diversos profissionais da área da educação.

As vagas são para: Professor de Língua Estrangeira Moderna – Inglês ensino fundamental I e II; Arte – ensino fundamental I e II; Língua Portuguesa – ensino fundamental II; Geografia – ensino fundamental II; Pedagogia – ensino fundamental I , Pedagogia educação infantil pré escola ( 4 anos a 5 anos e 11 meses), Educação Física do ensino fundamental I e educação infantil ( 0 a 5 anos e 11 meses), para atuar em sala de aula da educação básica. E para o cargo de Assistente Educacional da Educação Básica e Motorista de Transporte Escolar com vistas à contratação temporária para o primeiro semestre do ano de 2020.

Todos os cargos para professor têm salário de R$ 1.722,31. Já as vagas de assistente educacional e motorista o salário é de R$ 1.431,32.

O formulário de inscrição e o edital do processo seletivo simplificado, contendo toda a regulamentação, estarão disponibilizados, para preenchimento e impressão, no site da prefeitura de Sonora, no período de 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020 até as 23h59min. A entrega dos formulários de inscrição e títulos ocorrerá nos dias 05 e 07 de fevereiro de 2020, das 08 às 12 horas, na Gerência Municipal de Educação, localizada na rua da Alegria, nº 42.

Mais informações estão disponíveis no Diário Oficial dos Municípios desta sexta-feira (31), a partir da página 206.