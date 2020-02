Prefeitura de Sonora abre amanhã inscrições de processo seletivo para contratar cuidador social

As inscrições acontecem de 6 a 10 de fevereiro - Ilustração

A Prefeitura de Sonora, cidade a 363 km de Campo Grande, divulgou nesta quarta-feira (5) a abertura do processo seletivo simplificado visando a contratação temporária de um cuidador para abrigo institucional, para exercer as funções na Casa Lar Feliz atendendo crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida de proteção de acolhimento institucional do município.

O salário é de R$ 1.124,61 para 40h semanais. O período de inscrição é do dia 06 ao dia 10 de fevereiro, das 7h às 13h, na Gerência de Ação Social, situada à rua Adalberto Bozoki, nº 276. As inscrições serão requeridas em fichas de inscrição própria, que será entregue ao candidato presencialmente, que deverá ser preenchida em letra legível.

São requisitos para participar da seleção: ser brasileiro nato ou naturalizado, ser alfabetizado e estar em dia com as obrigações eleitorais. O processo seletivo será realizado em duas fases, sendo a primeira a avaliação da experiência/tempo de serviço e títulos, e a segunda consistirá na avaliação psicológica realizada por um profissional da área de caráter eliminatório.

Mais informações estão disponíveis para consulta no edital que se encontra no Diário Oficial dos Municípios, a partir da página 422.