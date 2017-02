Prefeitura de São Paulo proíbe blocos de carnaval com mais de 20 mil foliões

A prefeitura de São Paulo proibiu blocos de carnaval com mais de 20 mil pessoas na zona oeste. As regras foram publicadas no Diário Oficial. A cidade cadastrou 495 blocos para o carnaval deste ano, sendo que 89 devem desfilar apenas na região oeste, concentrados nos bairros Pinheiros e Vila Madalena.

As áreas residenciais próximas aos trajetos definidos para o desfile dos blocos serão isoladas com grades de proteção, com objetivo de impedir a perturbação do sossego dos moradores. Não será permitida a passagem dos blocos em 23 ruas e avenidas da região, entre elas Rua Cardeal Arcoverde, Rua Teodoro Sampaio, Avenida Rebouças, Avenida Faria Lima, Avenida Brasil e Avenida Nove de Julho.

O tempo máximo de duração do desfile será de cinco horas. Os carros de som deverão ser desligados às 19h e a dispersão dos blocos deverá ocorrer até as 20h. Os ambulantes ficam obrigados a encerrar a comercialização de bebidas alcoólicas às 20h, assim como os bares da área, que deverão fechar as portas às 22h, para evitar a continuidade da aglomeração no local.

Haverá controle de entrada de público na parte central da Vila Madalena, no quadrilátero formado pelas ruas Inácio Pereira da Rocha, Harmonia, Wisard e Simão Álvares. Será montada uma base operacional com participação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Polícia Militar. Os moradores dos bairros poderão acionar auxílio nesse local em caso de transtornos.

O calendário oficial de eventos do carnaval paulistano deste ano vai de 17 de fevereiro a 5 de março. Na Vila Madalena, a festa começa no dia 18, a partir das 9h. Todos os blocos da região deverão começar os desfiles antes das 15h, como forma de evitar atrasos na dispersão.

