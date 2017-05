Prefeitura de São Paulo lança programa para plantar 1 milhão de árvores

O prefeito João Doria (PSDB) lançou neste sábado, 6, o programa Cidade Verde, no Parque do Carmo, na zona leste da capital. Acompanhado por secretários municipais e representantes da região, ele destacou que a cidade contará com 600 mil mudas de árvores que serão plantadas pela Prefeitura durante os quatro anos de mandato. Ele agradeceu a mais uma parceria com a iniciativa privada.

Doria informou que houve um estudo para que cada muda seja plantada de acordo com as particularidades de cada região da cidade.

O prefeito disse que 150 mil mudas serão plantadas em São Paulo por ano. Além disso, a rede de farmácias Ultrafarma vai disponibilizar mais 400 mil mudas gratuitamente para a população. Quem quiser receber, deve se cadastrar no site da empresa.

Antes de anunciar o programa, o prefeito plantou uma muda no Parque do Carmo e batizou de Árvore do Bem. "É a árvore dos brasileiros que querem o bem, que querem o Brasil correto, o Brasil honesto, crescendo e em desenvolvimento."

