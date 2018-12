Prefeitura de São Paulo inicia testes para reerguer viaduto

Rovena Rosa/Agência Brasil

A prefeitura de São Paulo iniciou hoje (1º) testes para reerguer parte do viaduto na Marginal Pinheiros que cedeu cerca de 2 metros no feriado de 15 de novembro. A ação pretende examinar as reações da estrutura quando submetida à força de macacos hidráulicos para colocá-la na posição adequada.

“Não sabemos a reação do viaduto ao esforço de trazê-lo de volta, por isso, estamos sendo muito precavidos, é um teste”, disse o secretário de Infraestrutura e Obras da prefeitura, Vitor Aly. “Vamos começar fazendo um deslocamento mínimo, ver o que acontece e entender como aquela estrutura vai reagir no momento que colocarmos a carga. Nossa preocupação é com a segurança”, acrescentou.

Em razão dos testes, a circulação de trens foi interrompida na Linha 9-Esmeralda entre as estações Villa Lobos-Jaguaré e USP-Cidade Universitária. A ciclofaixa Rio Pinheiros também está bloqueada no trecho. A linha férrea e a a ciclofaixa passam por baixo do viaduto afetado.

Os usuários poderão percorrer o trecho interditado em ônibus gratuitos da prefeitura. Os passageiros serão informados das mudanças por meio de cartazes e avisos sonoros nos trens e estações. Também podem buscar informações na página da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e pelo telefone 0800-0550121.

Neste domingo (2), a circulação na Linha 9 também poderá ser alterada, dependendo da avaliação da prefeitura em relação aos testes feitos hoje.

A administração municipal anunciou ainda a implantação de uma ciclofaixa provisória na Rua Costa Carvalho, ligando a ciclovia da Avenida Pedroso de Moraes à Estação Pinheiros. Segundo a prefeitura, a ação foi motivada pelo aumento do uso de bicicletas na região após os problemas no viaduto.