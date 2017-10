Prefeitura de São Paulo copia Rio e lança aplicativo de táxi

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), lançou nesta quarta-feira, 11, o aplicativo de transportes Táxi SP. Em fase de desenvolvimento, a tecnologia é uma adaptação paulistana do app Taxi.Rio, lançado em junho pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB). A nova ferramenta, que deve começar a funcionar de modo experimental até janeiro, vai concorrer com apps como Uber, Cabify, EasyTaxi e o 99.

O passageiro vai inserir a localização e o destino, podendo visualizar os automóveis disponíveis nas proximidades. Antes de selecionar o veículo, ele poderá ver uma tabela com os descontos oferecidos por cada taxista e o valor estimado da corrida.

Desconto

Diferentemente de outros apps do tipo, em que parte do valor da corrida é repassado à empresa, a Prefeitura não cobrará taxa do motorista, que também poderá decidir o tamanho do desconto dado ao usuário. O pagamento poderá ser feito em dinheiro e cartões de crédito e débito.

A ideia é também selecionar o perfil do motorista, desde o gênero até a fluência em idiomas estrangeiros. Os motoristas serão avaliados e os 200 mais bem colocados ganharão bolsas de curso de inglês.

"Depois vamos mais dar 200 (bolsas), e assim vamos adiante. Com isso, vamos melhorando mais e mais a qualidade dos taxistas em São Paulo", comenta Doria.

Ao todo, São Paulo tem 38 mil taxistas.

Veja Também

Comentários