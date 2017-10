Prefeitura de São Paulo anuncia R$ 350 milhões para recapeamento

A Prefeitura de São Paulo divulgou relação de 70 endereços que devem ter as vias recapeadas com início dos trabalhos ainda neste ano. O serviço será feito com uma verba de R$ 210 milhões transferida do Fundo Municipal de Desenvolvimento Viário, que recebe as multas de trânsito, complementados com outros R$ 40 milhões para recapeamento dos corredores de ônibus e ainda R$ 100 milhões do Tesouro municipal.

A lista inclui a Avenida Paulista, que terá de sofrer interdições para a realização do serviço.

A zona leste, entretanto, é a região que mais deve receber as ações: 29 vias da região devem ser recapeadas.

Na zona sul, serão 20 endereços, seguidos de 10 locais na zona oeste e 7 na zona norte. Além da Paulista, o centro terá outras três vias recapeadas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.