A prefeitura de São Gabriel do Oeste está com 79 vagas abertas em concurso público. As oportunidades são para profissionais com nível fundamental, ensino médio e superior. Os salários variam de R$ 777,23 a R$ 14.486,93.

As inscrições devem ser feitas até 3 de maio pelo site da Fapec. A taxa de participação é entre R$ 60,00 a R$ 120,00 de acordo com o nível de escolaridade do cargo escolhido.

