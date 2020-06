Prefeitura de Santa Rita do Pardo oferece 70 vagas em concurso com salário de até R$ 9,8 mil

As inscrições vão até 7 de junho - Arquivo

Prefeitura de Santa Rita do Rio Pardo

A Prefeitura de Santa Rita do Pardo, a 242 km de Campo Grande, abriu inscrições em concurso público para contratação de profissionais de nível fundamental, médio e superior. São 70 vagas disponíveis com salários de até R$ 9,8 mil.

Confira as vagas disponíveis:

Nível superior: Assistente Social, Biomédico, Educador Físico, Enfermeiro, Enfermeiro (Assentamento Mutum), Farmacêutico, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Pediatra, Médico Plantonista, Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo.

Educação: Professor de Educação Infantil – (Zona Urbana), Professor Anos Iniciais do Ensino Fundamental – (Zona Urbana / Escola Raimundo Candido Araújo), Professor Anos Iniciais do Ensino Fundamental – (Zona Rural / Escola Santa Rita de Cassia Polo), Professor Educação Infantil – (Zona Rural / Escola Santa Rita de Cassia Polo), Professor de Artes – (Zona Urbana / Escola Raimundo Candido Araújo).

Nível médio: Agente de Combate a Endemias – ACE, Assistente Administrativo, Recepcionista Hospitalar, Técnico de Enfermagem, Técnico de Enfermagem (Assentamento Mutum), Técnico de Informática e Técnico em Radiologia.

Nível Fundamental completo: Motorista, Motorista de Ambulância, Motorista Ônibus Escolar, Inspetor de Alunos, Operador de Máquinas, Operador de Motoniveladora e Recreador de Creche.

Nível Fundamental incompleto: Auxiliar de Merenda, Auxiliar de Serviços Gerais e Coveiro.

As inscrições vão até 7 de junho e serão realizadas apenas pela internet. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade da vaga: R$ 125 para vagas de nível superior, R$ 110 para nível médio e R$100 para concorrer às vagas de nível fundamental completo e incompleto.