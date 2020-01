Prefeitura de Naviraí abre processo seletivo com nove vagas para auxiliar de inspeção sanitária

Inscrições seguem até 3 de fevereiro - Arquivo

A Prefeitura de Naviraí divulgou nesta quarta-feira (29) edital de abertura de processo seletivo com nove vagas temporárias para Auxiliar de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal. O salário para a função é de R$ 1.261,08 para 40 horas semanais de trabalho.

Caberá aos aprovados atuar na inspeção post mortem dos animais do abate, realizar exame dos pés, exame do conjunto cabeça e língua, cronologia dentária, exame do trato gastrointestinal, baço, pâncreas, vesícula urinária e útero, exame do fígado e esôfago, exame do pulmão e coração, exame dos rins, exame da carcaça (traseiro) visualização e corte de nódulos linfáticos, exame de carcaça (dianteiro), visualização e corte de nódulos linfáticos, inspeção do diafragma e auxílio ao médico veterinário no DIF (Departamento de Inspeção Final).

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site da prefeitura de Naviraí onde constam o Edital e a Ficha de Inscrição, com início em 30 de janeiro de 2020 e término das inscrições em 03 de fevereiro de 2020 às 23h.

A avaliação dos candidatos aos cargos de Auxiliar de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal será através de prova de títulos e entrevista que serão avaliatórias e classificatórias.

O edital completo está disponível no Diário Oficial dos Municípios, a partir da página 216.