Prefeitura de Naviraí abre inscrições para concurso público no dia 15 de abril

A Prefeitura Municipal de Naviraí, a 359 km de Campo Grande, abriu processo seletivo para contratação temporária para substituir trabalhadores em licença. As vagas são para cozinheiro escolar, agente de serviço escolar, psicólogo e motorista nas escolas municipais.

Há duas vagas para cozinheiro escolar e o interessado deve ter o ensino fundamental completo. Também são duas vagas para agente de serviço escolar e o candidato deve ter ensino fundamental completo. Há uma vaga disponível para motorista, que deve ter ensino fundamental incompleto e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) Categoria D. Por fim, há uma vaga para psicólogo, que deve ter curso superior em psicologia e registro no conselho da categoria.

As funções farão carga horária de 40 horas semanais e a remuneração será a constante na Lei Complementar n° 01/2018. As inscrições serão realizadas entre os dias 15 e 17 de abril, das 7h às 10 e das 13h às 16h na Casa do Trabalhador, localizada na rua dos Jardins, nº 615, Centro, Naviraí.