Prefeitura de Naviraí abre concurso para preencher três vagas

A Prefeitura de Naviraí abriu processo seletivo simplificado destinado a contratação de novos profissionais. De acordo com o edital, são disponibilizadas três vagas na função de assistente social, em regime de trabalho de 30 horas semanais, com remuneração de R$ 3.358,57.

Os interessados deverão realizar as inscrições no período de 3 a 7 de abril de 2017, mediante apresentação de documentos solicitados em edital, na Casa do Trabalhador, localizada na Rua dos Jardins, n° 615, Centro de Naviraí, no horário das 07h às 10h e das 13h às 16h.

Mais informações podem ser obtidas no endereço eletrônico http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/materia/45377E4D

Veja Também

Comentários